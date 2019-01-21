ООО «КВС» реконструирует испытательную лабораторию ГСА

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-21T11:50:17+03:00

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Обеспечение устойчивой работы городского водокомплекса – долгосрочная стратегия деятельности ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». Приоритетным направлением инвестиционной программы компании является модернизация головных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

В текущем году «КВС» приступит к обновлению ключевого объекта системы водоотведения – Городской станции аэрации. Именно здесь осуществляется полная биологическая очистка сточных вод, поступающих со всего города, и их дальнейшая транспортировка в Волгоградское водохранилище.

От состояния объекта зависит не только бесперебойное водоотведение, но и экологическая безопасность всего региона. Первоначальным этапом реконструкции станет обновление испытательной лаборатории ГСА, обеспечивающей контроль за степенью очистки сточных вод. За время ее функционирования в соответствии с полученной аккредитацией в законодательстве изменены нормативные требования к деятельности подобных объектов. Для обеспечения соответствующего уровня работы принято решение о технологической перепланировке, реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха производственных помещений, обновлении инженерных коммуникаций. К работам планируется приступить уже в феврале 2019 года.

Кроме того, в 2019 году ООО «КВС» будет произведена реконструкция аэротенков, замена воздуходувных агрегатов. Положительным эффектом реализации проекта станет повышение энергоэффективности работы ГСА, сокращение эксплуатационных затрат, а также улучшение качества очистки сточных вод.