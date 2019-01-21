2019-01-21T11:49:17+03:00
Спорт

Под Саратовом рыбаки со всей страны соревновались за Кубок России

В ловле рыбы на блесну со льда Саратовцы заняли третье место
Тимур Гадеев
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В акватории Волги в районе села Сабуровка, прошли командные соревнования по ловле рыбы на блесну со льда.

- На Кубок съехались 26 команд из 17 регионов страны. При этом в составе участников были не только рыбаки из соседних регионов ПФО и Волгоградской области, но и из Свердловской, Челябинской, Псковской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Саратовскую область представляли три команды, – рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политике и спорта по Саратовской области.

Победителей определили по итогам взвешивания рыбы. 1 место заняла команда из Мордовии, 2 место – команда из Челябинска, 3 место – Саратовская команда в составе Алексея Денисенко, Дениса Зубкова и Сергея Курдюкова.

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