В Энгельсе пьяный рецидивист с ножом пытался ограбить девочку

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-21T11:36:29+03:00

И отправился в колонию особого режима

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор грабителю с ножом.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, преступление было совершено вечером 1 сентября.

Пьяный, неоднократно судимый 30-летний мужчина подошел на улице Нестерова к 17-летней девочке. Он приставил ей к груди нож и потребовал отдать телефон и деньги.

Жертва, однако, смогла вырваться и убежать. А злоумышленника задержали на следующий день.

Суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам в колонии особого режима.