В Энгельсе пьяный рецидивист с ножом пытался ограбить девочку
И отправился в колонию особого режима
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор грабителю с ножом.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, преступление было совершено вечером 1 сентября.
Пьяный, неоднократно судимый 30-летний мужчина подошел на улице Нестерова к 17-летней девочке. Он приставил ей к груди нож и потребовал отдать телефон и деньги.
Жертва, однако, смогла вырваться и убежать. А злоумышленника задержали на следующий день.
Суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам в колонии особого режима.