Саратовские самбисты завоевали золото и бронзу на Первенстве России

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-21T11:17:13+03:00

Две победы дали путевки нашим спортсменам на Кубок Европы в Чехии

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Саратовские самбисты на Первенстве среди молодежи до 23 лет в Кстове вернулись домой с золотой и бронзовой медалями.

- Соревнования прохошли с 16 по 19 января 2019 года в городе Кстово. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 45 регионов России. Победителем первенства России в весовой категория до 74 килограммов стал Илья Сомов, а среди девушек Арина Очкина завоевала бронзу в весовой категории до 52 килограммов, – рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта Саратовской области.

Данные соревнования были отборочными на Кубок Европы по самбо, который пройдет в Чехии, в сентябре этого года,и благодаря своим победам оба наших спортсмена получили туда путевки.