Пьяный мужчина ограбил ювелирный магазин в Ртищево

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-21T11:07:00+03:00

За золотое кольцо он отправился в колонию на два года

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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 30-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в грабеже.

Установлено, что 19 октября около 10:17 пьяный мужчина зашел в ювелирный салон на улице Советская, 14а. Там он открыто похитил золотое кольцо 585 пробы 19 размера. Вес похищенного составил 1,68 грамма, а стоимость — 3 964 рубля.

Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на два года.