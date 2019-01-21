В Саратовском районе автомобиль попал под поезд по вине водителя. Подробности

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-21T11:08:26+03:00

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Перед столкновением с поездом водитель автомобиля выехал на красный сигнал светофора. Как мы уже сообщали, 19 января в 23:34 на регулируемом железнодорожном переезде, автомобиль Renault Duster попал под грузовой поезд. По предварительным данным, в машине находились 31 и 32-летний мужчины, которые были пьяны.

- Столкновение с грузовым поездом произошло на 273 километре станции Липовский, двухпутного электрифицированного участка Саратов-1 – Сенная Приволжской железной дороги. Водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила и при запрещающем сигнале светофора выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил резкое торможение, однако расстояние было слишком небольшим, и столкновения избежать не удалось, – сообщили «КП-Саратов» в Приволжской железной дороге.

В результате происшествия водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Областную клиническую больницу.

В результате ДТП на 8 минут был задержан пассажирский поезд №367 сообщением Кисловодск – Киров.