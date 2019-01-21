Валерий Радаев передал районам 15 карет «скорой помощи» и 47 школьных автобусов
В понедельник 21 января в Саратове состоялось торжественное вручение ключей от школьных автобусов и машин «скорой помощи» районам области.
Мероприятие прошло на площадке перед парком «Россия — Моя история» на Ильинской площади.
Всего главврачам районных больниц было передано 15 автомобилей. В 31 муниципалитет отправятся 47 школьных автобусов.
- Техническое переоснащение повысит доступность учреждений образования и больниц, прежде всего для жителей отдаленных населенных пунктов, — сказал Валерий Радаев.
По состоянию на сегодняшний день, в отделениях скорой помощи состоят 485 специализированных автомобилей. В образовательных учреждениях — 406 школьных автобусов.