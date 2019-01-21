Валерий Радаев передал районам 15 карет «скорой помощи» и 47 школьных автобусов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-21T10:45:09+03:00

Мероприятие прошло перед парком «Россия — Моя история»

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В понедельник 21 января в Саратове состоялось торжественное вручение ключей от школьных автобусов и машин «скорой помощи» районам области.

Мероприятие прошло на площадке перед парком «Россия — Моя история» на Ильинской площади.

Всего главврачам районных больниц было передано 15 автомобилей. В 31 муниципалитет отправятся 47 школьных автобусов.

- Техническое переоснащение повысит доступность учреждений образования и больниц, прежде всего для жителей отдаленных населенных пунктов, — сказал Валерий Радаев.

По состоянию на сегодняшний день, в отделениях скорой помощи состоят 485 специализированных автомобилей. В образовательных учреждениях — 406 школьных автобусов.