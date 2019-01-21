2019-01-21T10:45:09+03:00
Общество

Валерий Радаев передал районам 15 карет «скорой помощи» и 47 школьных автобусов

Мероприятие прошло перед парком «Россия — Моя история»
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник 21 января в Саратове состоялось торжественное вручение ключей от школьных автобусов и машин «скорой помощи» районам области.

Мероприятие прошло на площадке перед парком «Россия — Моя история» на Ильинской площади.

Всего главврачам районных больниц было передано 15 автомобилей. В 31 муниципалитет отправятся 47 школьных автобусов.

- Техническое переоснащение повысит доступность учреждений образования и больниц, прежде всего для жителей отдаленных населенных пунктов, — сказал Валерий Радаев.

По состоянию на сегодняшний день, в отделениях скорой помощи состоят 485 специализированных автомобилей. В образовательных учреждениях — 406 школьных автобусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студент СГЮА стал лучшим саблистом на всероссийских соревнованиях
Пассажиры маршруток №4 и 5 в Саратове недовольны лишним сиденьем
В Озинках один посетитель кафе убил другого за занятый стул
Ландо отказался комментировать информацию о своем уходе из ОПы
ООО «КВС» реконструирует испытательную лабораторию ГСА
Под Саратовом рыбаки со всей страны соревновались за Кубок России
В Энгельсе пьяный рецидивист с ножом пытался ограбить девочку
Панков: Ландо скоро оставит пост председателя региональной Общественной палаты
Во вторник в Саратове завоют сирены
Саратовские самбисты завоевали золото и бронзу на Первенстве России
Пьяный мужчина ограбил ювелирный магазин в Ртищево
В Саратовском районе автомобиль попал под поезд по вине водителя. Подробности
В Саратове на уборку улиц от снега вышли 500 машин
В Саратове в сугробе застрял автомобиль пьяного водителя [фото]
В Энгельсе по вине женщины-водителя произошло ДТП
На Губернском рынке трамвай сошел с рельсов
Финансовая поддержка малого бизнеса в Саратовской области вырастет в шесть раз
79-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Петровске
В Саратовской области сбили 11-летнего мальчика
В Саратовской области Lada Kalina врезалась в фуру с прицепом
МЧС предупреждает саратовцев о сильном снегопаде