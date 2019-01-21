В Саратове на уборку улиц от снега вышли 500 машин

СЕГОДНЯ 10:11 2019-01-21T10:11:26+03:00

А также 145 рабочих

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В Саратове на уборку снега сегодня, 21 января, вышли 145 человек и более 150 машин муниципальных предприятий «Дорстрой» и «Служба благоустройства города».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, еще около 350 единиц техники привлечено от сторонних предприятий.

Звенья техники будут чистить улицы Московская, Соколовая, Крымская, Заречная, Горького, Мостовая, Ново-Астраханское шоссе, Привокзальная и Ильинская площади, а также другие.

За сутки было вывезено более 22 тыс. кубометров снега и наледи.