В Саратове в сугробе застрял автомобиль пьяного водителя [фото]
Нетрезвого мужчину заметили сотрудники ГИБДД, когда тот пытался выехать из снега
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На Кумысной поляне госавтоинспекторы задержали пьяного водителя автомобиля Lada Granta, который застрял на обочине.
- Мужчина вылетел через встречную полосу в сугроб, а когда он стал откапываться его заметили госинспекторы, – рассказала Дарья, пользователь соцсети ВКонтакте. - Я от начала до конца была там. И в присутствие понятых, водитель Lada Granta отказался дышать в трубку и не захотел ехать на медицинское освидетельствование. При этом он и не скрывал факта, что пил, от него сильно пахло.
В отношении нетрезвого водителя был составлен протокол. Обстоятельства происшествия выясняются.