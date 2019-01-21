В Энгельсе по вине женщины-водителя произошло ДТП
Пострадавшему оказана медицинская помощь
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Вчера ночью в Энгельсе, на улице Петровская, водитель-женщина на автомобиле Hyundai Solaris спровоцировала ДТП.
- 19 января в 01:20, на улице Петровская, водитель женщина управляя автомобилем Hyundai Solaris не уступила дорогу автомобили ВАЗ-2115, который имел преимущество, и допустила столкновение, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
В результате аварии водителю «жигулей» на месте была оказана медицинская помощь, но от госпитализации он отказался.