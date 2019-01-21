На Губернском рынке трамвай сошел с рельсов
Встали вагоны №3 и 11, а также троллейбус №5
Фото соцсетей
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В Саратове продолжаются перебои в работе трамваев и троллейбусов.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», остановились вагоны маршрутов №3 и 11, а также троллейбусов №5.
Причиной является сход вагона с рельсов у остановки «Губернский рынок». По свидетельству очевидцев, вагон №3 шел в депо.
Фото соцсетей
Сейчас «тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка движение стоит. «Одиннадцатые» трамваи идут от 6-го квартала до улицы Осипова.
Троллейбусы ходят через железнодорожный вокзал.