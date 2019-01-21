2019-01-21T10:12:00+03:00
Происшествия

На Губернском рынке трамвай сошел с рельсов

Встали вагоны №3 и 11, а также троллейбус №5
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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В Саратове продолжаются перебои в работе трамваев и троллейбусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», остановились вагоны маршрутов №3 и 11, а также троллейбусов №5.

Причиной является сход вагона с рельсов у остановки «Губернский рынок». По свидетельству очевидцев, вагон №3 шел в депо.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Сейчас «тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка движение стоит. «Одиннадцатые» трамваи идут от 6-го квартала до улицы Осипова.

Троллейбусы ходят через железнодорожный вокзал.

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