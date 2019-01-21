Финансовая поддержка малого бизнеса в Саратовской области вырастет в шесть раз

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-21T09:41:15+03:00

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В 2019 году на поддержку малого и среднего предпринимательства Саратовской области будет выделено 443,4 млн рублей из федерального бюджета.

Как отметила министр экономического развития области Юлия Швакова, в 2019 году объем средств на поддержку малого бизнеса увеличится в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

- Мы продолжим так же системно, но с большей динамикой наращивать поддержку предпринимательства, стремясь к максимальному вовлечению новых субъектов в бизнес, его акселерации и развитию с обеспечением доступности льготных финансовых ресурсов, — заявила министр.

В регионе запланировано за пять лет увеличить число работников в малом и среднем бизнесе на 27,5%, до 362 тыс. человек.