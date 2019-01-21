2019-01-21T09:41:15+03:00
Экономика

Финансовая поддержка малого бизнеса в Саратовской области вырастет в шесть раз

Федеральный бюджет выделит 443 млн рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году на поддержку малого и среднего предпринимательства Саратовской области будет выделено 443,4 млн рублей из федерального бюджета.

Как отметила министр экономического развития области Юлия Швакова, в 2019 году объем средств на поддержку малого бизнеса увеличится в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

- Мы продолжим так же системно, но с большей динамикой наращивать поддержку предпринимательства, стремясь к максимальному вовлечению новых субъектов в бизнес, его акселерации и развитию с обеспечением доступности льготных финансовых ресурсов, — заявила министр.

В регионе запланировано за пять лет увеличить число работников в малом и среднем бизнесе на 27,5%, до 362 тыс. человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студент СГЮА стал лучшим саблистом на всероссийских соревнованиях
Пассажиры маршруток №4 и 5 в Саратове недовольны лишним сиденьем
В Озинках один посетитель кафе убил другого за занятый стул
Ландо отказался комментировать информацию о своем уходе из ОПы
ООО «КВС» реконструирует испытательную лабораторию ГСА
Под Саратовом рыбаки со всей страны соревновались за Кубок России
В Энгельсе пьяный рецидивист с ножом пытался ограбить девочку
Панков: Ландо скоро оставит пост председателя региональной Общественной палаты
Во вторник в Саратове завоют сирены
Саратовские самбисты завоевали золото и бронзу на Первенстве России
Пьяный мужчина ограбил ювелирный магазин в Ртищево
В Саратовском районе автомобиль попал под поезд по вине водителя. Подробности
Валерий Радаев передал районам 15 карет «скорой помощи» и 47 школьных автобусов
В Саратове на уборку улиц от снега вышли 500 машин
В Саратове в сугробе застрял автомобиль пьяного водителя [фото]
В Энгельсе по вине женщины-водителя произошло ДТП
На Губернском рынке трамвай сошел с рельсов
79-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Петровске
В Саратовской области сбили 11-летнего мальчика
В Саратовской области Lada Kalina врезалась в фуру с прицепом
МЧС предупреждает саратовцев о сильном снегопаде