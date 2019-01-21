Финансовая поддержка малого бизнеса в Саратовской области вырастет в шесть раз
В 2019 году на поддержку малого и среднего предпринимательства Саратовской области будет выделено 443,4 млн рублей из федерального бюджета.
Как отметила министр экономического развития области Юлия Швакова, в 2019 году объем средств на поддержку малого бизнеса увеличится в шесть раз по сравнению с прошлым годом.
- Мы продолжим так же системно, но с большей динамикой наращивать поддержку предпринимательства, стремясь к максимальному вовлечению новых субъектов в бизнес, его акселерации и развитию с обеспечением доступности льготных финансовых ресурсов, — заявила министр.
В регионе запланировано за пять лет увеличить число работников в малом и среднем бизнесе на 27,5%, до 362 тыс. человек.