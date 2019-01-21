В Саратовской области сбили 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-21T09:27:10+03:00

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Вчера Екатериновском районе, водитель Chevrolet Lanos сбил на дороге 11-летнего мальчика.

- В рабочем поселке Екатериновка, 34-летний водитель Chevrolet Lanos в пути следования сбил 11-летнего мальчика. По предварительным данным ребенок шел по левой стороне дороги и начал перебегать ее перед самым автомобилем, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате наезда мальчик получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.