В Саратовской области сбили 11-летнего мальчика
Несовершеннолетний получил травмы
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Вчера Екатериновском районе, водитель Chevrolet Lanos сбил на дороге 11-летнего мальчика.
- В рабочем поселке Екатериновка, 34-летний водитель Chevrolet Lanos в пути следования сбил 11-летнего мальчика. По предварительным данным ребенок шел по левой стороне дороги и начал перебегать ее перед самым автомобилем, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате наезда мальчик получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.