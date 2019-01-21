В Саратовской области Lada Kalina врезалась в фуру с прицепом
Водитель легковушки госпитализирован
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Вчера ночью на трассе в Энгельском районе Lada Kalina врезалась в припаркованную фуру с прицепом.
- Вчера в 23:40, на 6 километре автодороги «Энгельс – Ершов» Энгельсского района, 64-летний водитель Lada Kalina, по ходу движения не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль Volvo с прицепом, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские
В результате столкновения водителя автомобиля Lada Kalina госпитализировали.