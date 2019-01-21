МЧС предупреждает саратовцев о сильном снегопаде
Водителям рекомендуют ездить медленнее
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ГУ МЧС по Саратовской области вновь предупреждает о ненастье.
Как рассказали «КП-Саратов в ведомстве, днем 21 января ожидается сильный снег, шесть и более мм.
Кроме того усилится ветер, начнется метель.
Днем будет морозно, до -3-8 градусов, в северных районах области — до -13 градусов.
МЧС рекомендует участникам дорожного движения быть максимально осторожными. Водителям следует отказаться от обгонов, снизить скорость, избегать резких торможений.