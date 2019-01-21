Саратовские пруды заполонили дикие утки [фото]

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-21T08:57:34+03:00

Пользователи соцсети ВКонтакте рассказали о большой стае птиц в городском парке

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Пруды в Саратовском горпарке оккупировали дикие утки.

Пользователи Саратовских соцсетей выложили в соцсети ВКонтакте фото большой стаи диких гусей облюбовавших водоемы городского парка на Чернышевского.

- Сначала подумал, что это саратовцы на остановке маршрутки ждут, – сравнил стаю птиц Алексей Алексеев, пользовать соцсети ВКонтакте.

Кто-то саратовцев в шутку предлагает использовать их как дичь, другие уверяют, что их мясо очень не вкусное.