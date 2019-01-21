В Саратовской области задержали укравшего с прилавка пиво и сигареты
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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В селе Михайловка Саратовского района, задержали мужчину, который сбежал из магазина, не заплатив за пиво и сигареты.
- Согласно заявлению продавщицы, неизвестный открыто украл с прилавка магазина пять бутылок пива, сигареты и скрылся, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По горячим следам подозреваемый был задержан. Им оказался 14-летний ранее судимый за наркотики мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.