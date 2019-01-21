В Саратовской области задержали укравшего с прилавка пиво и сигареты

СЕГОДНЯ 08:31 2019-01-21T08:31:04+03:00

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В селе Михайловка Саратовского района, задержали мужчину, который сбежал из магазина, не заплатив за пиво и сигареты.

- Согласно заявлению продавщицы, неизвестный открыто украл с прилавка магазина пять бутылок пива, сигареты и скрылся, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По горячим следам подозреваемый был задержан. Им оказался 14-летний ранее судимый за наркотики мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.