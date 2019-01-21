Сотрудник Саратовской госавтоинспекции спас 4-х летнего ребенка

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-21T08:18:27+03:00

Полицейский на автомобиле с мигалками, сопроводил машину с больным мальчиком в реанимацию

Изменить размер текста: A A

Саратовский сотрудник ДПС Саратова спас ребенка, который потерял сознание в машине родителей.

- К командиру 3-ей роты 1-го батальона ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Саратову капитану полиции Дмитрию Оськину с просьбой о помощи обратились родители 4-летнего мальчика, который неожиданно потерял сознание в автомобиле. Привести мальчика в чувство родители не смогли, а чтобы вовремя довести ребенка через пробки, по заснеженным дорогам не было времени, – рассказали «КП-Саартов» региональные полицейские.

Дмитрий Оськин моментально сообразил, что мальчик в большой опасности и решил сопроводить автомобиль родителей с малышом на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маяками до ближайшей больницы. В итоге мальчик был вовремя передан медикам реанимационного отделения.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.