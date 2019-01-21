2019-01-21T08:12:58+03:00
Происшествия

Под Балашовом сельчанин расплатился за продукты деньгами «Банка приколов»

Мужчина ранее был судим
Екатерина Семенова
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В Балашовском районе Саратовской области 29-летняя бизнес-леди написала в полицию заявление о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 19 января около 10 часов вечера в магазине поселка Первомайский неизвестный расплатился за продукты купюрами «Банка приколов».

Полиция задержала подозреваемого — ранее судимого за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью 43-летнего жителя этого села.

Похищенное было изъято, возбуждено уголовное дело.

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