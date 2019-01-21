Под Саратовом сгорел гараж вместе с автомобилем

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-21T08:09:53+03:00

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В 16.35 в минувшее воскресенье, 20 января, дежурному МЧС поступил сигнал о пожаре в ГСК «Березка» в поселке Расково Саратовского района.

На место выдвинулись 8 огнеборцев на 2 машинах. Выяснилось, что полыхал гараж вместе с находившимся в нем автомобилем. Ближе к семи часам вечера огонь был полностью потушен. Площадь пожара составила 21 кв. метр.

Причина пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливают специалисты.