2019-01-21T08:04:46+03:00
Общество

В Саратове возбуждено дело о вводе дома с пожарной опасностью

Дом уже начали заселять
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова прокуратура выявила нарушения при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что в феврале 2017 года консультант инспекционного отдела управления государственного строительного надзора министерства строительства и ЖКХ Саратовской области дал заключение, что дом на улице Крымская соответствует требованиям.

На основании этого заключения было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Дом начали заселять жильцы.

Позже прокуратура установила, что в доме нарушена пожарная безопасность: нет автоматической сигнализации, системы эвакуации, пожарных шкафов и т. д.

В отношении консультанта минстроя возбуждено уголовное дело.

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