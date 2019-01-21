В Саратове возбуждено дело о вводе дома с пожарной опасностью
В Заводском районе Саратова прокуратура выявила нарушения при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что в феврале 2017 года консультант инспекционного отдела управления государственного строительного надзора министерства строительства и ЖКХ Саратовской области дал заключение, что дом на улице Крымская соответствует требованиям.
На основании этого заключения было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Дом начали заселять жильцы.
Позже прокуратура установила, что в доме нарушена пожарная безопасность: нет автоматической сигнализации, системы эвакуации, пожарных шкафов и т. д.
В отношении консультанта минстроя возбуждено уголовное дело.