Сильный снегопад в Саратове начнется во второй половине понедельника
Температура воздуха к вечеру повысится
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Сегодня, 21 января, в Саратовской области метеорологи обещают снегопады. На большей части территории региона будет облачная погода с прояснениями.
Снег, сначала небольшой и умеренный снег, начнется днем в большинстве районов. Местами снегопад будет сильный, возможна метель. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.
Температура днем -3…-8°, в северной половине области до -13°.
В Саратове температура -6…-8°, днем и вечером ожидается снегопад.