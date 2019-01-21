2019-01-21T07:32:12+03:00
Общество

Сильный снегопад в Саратове начнется во второй половине понедельника

Температура воздуха к вечеру повысится
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Сегодня, 21 января, в Саратовской области метеорологи обещают снегопады. На большей части территории региона будет облачная погода с прояснениями.

Снег, сначала небольшой и умеренный снег, начнется днем в большинстве районов. Местами снегопад будет сильный, возможна метель. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.

Температура днем -3…-8°, в северной половине области до -13°.

В Саратове температура -6…-8°, днем и вечером ожидается снегопад.

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