«Протон-Саратов» в очередной раз проиграл перед своими болельщиками

СЕГОДНЯ 18:55 2019-01-20T18:57:06+03:00

Команда под руководством специалиста Маричева пока не может выиграть ни одного матча

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Женская волейбольная команда «Протон-Саратов» в домашнем матче российской Суперлиги 20 января снова проиграла.

В Саратов за очками от «Протона» приехала «Ленинградка». Счет игры - 0:3 в пользу гостей (20:25, 25:27, 15:25).

Подопечные Юрия Маричева продолжают покоиться на дне турнирной таблицы не выиграв ни одного матча с начала сезона.

Следующую игру «Протон-Саратов» проведет в Челябинске 27 января против местного клуба «Динамо-Метар». У этого аутсайдера турнира есть в активе лишь одна победа – как раз над саратовской командой в начале сезона.

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