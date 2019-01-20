В Саратове на легковушку рухнул кусок водонапорной башни

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-20T16:32:54+03:00

ЧП с машиной у водонапорной башни. ! другой источник

Это произошло в Заводском районе

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Вчера вечером, 19 января,на станции Примыкание в Заводском районе Саратова произошло ЧП.

- Там стоял припаркованный автомобиль, на который рухнул кусок от водонапорной башни. Конструкция располагалась прямо над машиной, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

В результате обрушения никто не пострадал.