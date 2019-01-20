В Саратове сосульки разбили очередную машину и вывеску
Такие ситуации преследуют саратовцев с начала зимы
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Саратовец Виктор Серпухов опубликовал в соцсетях снимок машины Ford, которую разбила сосулька.
- Машина всмятку, — заметил мужчина в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Еще один случай произошел на улице Чапаева 40\60. Там из-за наледи рухнула вывеска салона «Патриот». Эта организация занимается алюминиевым остеклением балконов и фасадов.
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Фотографию разломанной вывески опубликовал в этой же группе Кирилл Константинов.
Напоним, что такие ситуации преследуют саратовецев с начала января.
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