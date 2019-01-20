За день на горячую линию диспетчерской службы позвонили 1224 саратовца
Больше всего люди недовольны ситуацией в Ленинском районе.
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Саратовцы продолжаются звонить на горячую линию единой диспетчерской службы, в том числе по вопросам уборки снег и дворов.
- За прошлые сутки, с 19 по 20 января, поступило 1224 обращения от горожан. Больше всего люди недовольны ситуацией с уборкой снега в Ленинском районе. На втором месте Кировский и Октябрьский районы, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Экстренные службы понадобились саратовцам 344 раза. Насчет остановки общественного транспорта позвонили 17 человек.