За день на горячую линию диспетчерской службы позвонили 1224 саратовца

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-20T14:17:20+03:00

Больше всего люди недовольны ситуацией в Ленинском районе.

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Саратовцы продолжаются звонить на горячую линию единой диспетчерской службы, в том числе по вопросам уборки снег и дворов.

- За прошлые сутки, с 19 по 20 января, поступило 1224 обращения от горожан. Больше всего люди недовольны ситуацией с уборкой снега в Ленинском районе. На втором месте Кировский и Октябрьский районы, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Экстренные службы понадобились саратовцам 344 раза. Насчет остановки общественного транспорта позвонили 17 человек.