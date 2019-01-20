2019-01-20T12:05:04+03:00
Общество

Улицы Саратова от снега очищают 88 рабочих

Во всех районах города работают 9 звеньев
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 января, улицы Саратова от снега чистят 88 рабочих и 102 единицы техники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города». Задействовано 350 единиц привлеченных спецмашин.

- Во всех районах города будут работать 9 звеньев, которые будут убирать улицы по следующим адресам: улица Московская, Набережная космонавтов, Парковая, Мостовая, Одесская, Чапаева и Ново-Астраханское шоссе.

С помощью ротора рабчоие расширят дорогу на участке от Крымской улицы до 5-го Динамовского проезда Ново-Астраханского шоссе.

За прошлые сутки с территории города вывезли около 21 тыс.куб.м снега и наледи. На дороги высыпали 55 тонн песко-соляной смеси и 11,5 тонн реагентов.

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