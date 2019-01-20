Николай Панков напомнил о безответственности Аркадия Евстафьева

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-20T11:52:14+03:00

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Сегодня, 20 января, депутат Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщение, в котором напомнил о безответственности Аркадия Евстафьева.

- Порой высказывания идеолога и энергореформатора Чубайса говорят об отсутствии знаний о жизни россиян. Либерал, возможно, путает место своего жительства. Считаю, все, что он делал со страной, пагубно. И прав Владимир Соловьев, говоря, что ни черта он не понимает. Открыто и правильно заявила позицию официальный представитель МИД Захарова. Россия - страна богатая , а что сделал Чубайс для того, чтобы люди жили богато? Отвечают сами люди, называя рыжих жирных котов Чубайсами. Почему? Кот он мышей не ловит, а жирный. Опять же почему? Ворует .

Что касается роста благосостояния, по мнению людей, Чубайс заботился только о себе и своём окружении. Может, было бы по другому, если бы он каждому гражданину дал по коробке из под ксерокса, набитой долларами, и осчастливил бы, как своего советника и пресс-секретаря Аркадия Евстафьева. Или пристроил в «Мосэнерго», когда реформировал энергетику. Кстати, посмотрите, что он сделал с отраслью. Просто поднимая цены на энергию, ремонт и обслуживание. В разы увеличил сбор денег с людей Ничего, считаю, не делая для развития энергосистемы в стране. До сих пор межпоселковые и внутрипоселковые линии на скрутках.

Так вот, когда из энергетики испарился Чубайс, с «Мосэнерго» испарился его советник Евстафьев. Вы его обогатили так, что он стал собственником «Саратовских авиалиний», не понимая ничего в авиации. Считаю, его безответственность привела к гибели людей, когда прошлой зимой разбился самолет «Саравиа». Заполучил издательство «Слово», банк «Агророс», «Тольяттинский трансформатор», сельскохозяйственный актив в Балтайском районе - земли и имущество. Завод «Металлист» в Вольске, из-за демонтажа которого целый посёлок недавно сидел без тепла. И дальше перечислять можно бесконечно. Вот такая, видно, ваша позиция, гражданин Чубайс - обогащать избранных за счёт остальных россиян.

А главная, видимо, мысль либералов - ни за что не отвечать, быть готовыми в любой момент убежать из страны или жить за границей. Как ваш советник Евстафьев, проживая за границей, не отвечает ни за производство, ни за трудовой коллектив. Перевалив это все на государство. Поэтому, считаю, высказывания Соловьева и Захаровой - не в бровь, а в глаз. А матчасть надо подучить как раз Чубайсу. О том, как его деяния негативно отразились на жизни людей — подчеркнул Николай Панков.