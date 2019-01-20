Двух мужчин зажало в кузове иномарки в районе поселка Дубки
ДТП случилось на Липовском переезде
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В районе поселка Дубки на Липовском переезде в Саратовской области произошло ДТП.
- Автомобиль Renault Duster попал под грузовой поезд. По предварительным данным, в машине находились 31и 32-летние мужчины, которые были пьяны. По предварительным данным, водитель автомобиля не заметил поезд, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».
В результате происшествия пострадавшие оказались зажаты в кузове иномарки, которую откинуло на 40 метров.
Прибывшие спасатели вытащили мужчин.
Обстоятельства происшествия устанавливает дорожная инспекция.