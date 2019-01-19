На уборку тротуаров и улиц ночного Саратова выйдут 330 единиц снегоуборочной техники

СЕГОДНЯ 20:09 2019-01-19T20:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью в Саратове, на уборку улиц города от снега и наледи выйдут 330 спецмашин и более ста рабочих.

- Очистку Саратова от снега и наледи будут осуществлять 17 звеньев, состоящих из фронтальных погрузчиков, самосвалов и рабочих, – рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова. - Уборка снега будет производится на улице Соколовая, Орджоникидзе, Большая Садовая, 2-я Садовая, Шевыревская, Державинская, Мичурина, Московская, Чапаева, Горького, Тракторная и на Трофимовском мосту.

На участках некоторых улиц частично будет ограничено движение автотранспорта. Среди них: улицы Большая Садовая, Шевыревская, Державинская, Мичурина, Горького, Тракторная и Вольская.

Кроме того, очистку и расширение улиц ротором и грейдером будут проводить в поселках Юбилейный и Агафоновка.