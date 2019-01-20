В Саратове ожидается похолодание до -10 градусов

СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-20T08:04:16+03:00

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В воскресенье 20 января в Саратове и области ожидается ощутимое похолодание до -10 градусов, небольшой снег и морось.

- В областном центре утром температура воздуха понизится до -10 градусов, днем до -9, а вечером опять до 10 градусов ниже нуля, – сообщили «КП-Саратов» в областном гидрометцентре.

Скорость ветра будет достигать 5 метров в секунду. Сотрудники оперативных служб призывают водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах в связи с возможным образованием гололедицы.