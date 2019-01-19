Саратовца посадят за покупку наркотиков через мобильное приложение

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-19T18:07:33+03:00

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Саратовский районный суд вынес вердикт 36-летнему мужчине за незаконное приобретение тяжелого наркотика через мобильное приложение.

- В октябре 2018 года подсудимый с помощью мобильного приложения приобрел наркотическую смесь, в состав которой входят такие наркотические средства как героин, ацетилкодеин, 6-Моноацетилморфин. После перечисления денег на счет продавца он подъехал к указанному наркоторговцем дому, где забрал из пластикового стакана 22 свертка с наркотическим средством массой не менее 31,59 грамма.

В тот же день сотрудники полиции в ходе личного досмотра у мужчины наркотики изъяли. Саратовский районный суд приговорил подсудимого к 3 годам колонии общего режима.