«Автодор» дома проиграл «Локомотиву-Кубань»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-19T17:49:26+03:00

У саратовской команды были все шансы для победы

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В Саратове 19 января баскетбольный «Автодор» принимал «Локомотив-Кубань» в матче Лиги ВТБ.

Игра завершилась со счетом 102:95 в пользу гостей.

Матч был очень упорным и команды несколько раз попеременно выходили вперед. Выиграв три четверти из четырех «Локомотив-Кубань» выиграл встречу.

Самым результативным в саратовской команде стал американский нападающий Перрин Бьюфорд, набравший 24 очка.

Следующий матч «Автодор» проведет 23 января в рамках ФИБА-Европа против «Катайя баскет» в Финляндии.