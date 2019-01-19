«Автодор» дома проиграл «Локомотиву-Кубань»
У саратовской команды были все шансы для победы
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В Саратове 19 января баскетбольный «Автодор» принимал «Локомотив-Кубань» в матче Лиги ВТБ.
Игра завершилась со счетом 102:95 в пользу гостей.
Матч был очень упорным и команды несколько раз попеременно выходили вперед. Выиграв три четверти из четырех «Локомотив-Кубань» выиграл встречу.
Самым результативным в саратовской команде стал американский нападающий Перрин Бьюфорд, набравший 24 очка.
Следующий матч «Автодор» проведет 23 января в рамках ФИБА-Европа против «Катайя баскет» в Финляндии.