Жителя Воскресенского района осудили за незаконное убийство двух лосей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-19T17:30:43+03:00

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В Воскресенском районе за незаконную охоту на двух лосей осужден 47-летний охотник.

- Установлено, что вечером 2 марта 2018 года, подсудимый незаконно охотился в районе села Ершовка в Воскресенском районе и подстрелил двух Лосей – самку и самца. Мужчина погрузил мясо в снегоход и повез его по федеральной трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград». Однако во время движения из саней выпала голова Лося. Находку увидел проезжавший в это же время по трассе сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области и тут же сообщил об этом в полицию, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Суд приговорил его к штрафу в 180 тыс. рублей, а также выплате возмещения ущерба нанесенного природе, в размере 640 тыс. рублей.