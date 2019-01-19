В Саратове из-за нечищеной от снега дороги столкнулись два автобуса [видео]
Столкновение автобусов.
Сегодня в Комсомольском поселке, на заснеженной улице столкнулись два пассажирских автобуса и «намертво» перекрыли дорогу.
- Сегодня утром в Заводском районе, на улице Парковая, столкнулись два пассажирских автобуса. После ДТП автобусы перекрыли дорогу и образовали длинную пробку, – рассказали пользователи группы Chp_saratov, соцсети Instagram.
Столкновение произошло в районе ФОК «Заводской» не доезжая конечной остановки автобусного маршрута № 6. По свидетельству очевидцев ДТП произошло из-за того, что дорога была не очищена от снега, и автобусам просто не хватило ширины полотна, чтобы избежать столкновения.
Столкновение автобусов.