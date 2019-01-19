2019-01-19T17:04:49+03:00
Происшествия

В Саратове из-за нечищеной от снега дороги столкнулись два автобуса [видео]

В социальных сетях очевидцы выложили ролик с места столкновения двух автобусов
Тимур Гадеев
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Столкновение автобусов.

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Сегодня в Комсомольском поселке, на заснеженной улице столкнулись два пассажирских автобуса и «намертво» перекрыли дорогу.

- Сегодня утром в Заводском районе, на улице Парковая, столкнулись два пассажирских автобуса. После ДТП автобусы перекрыли дорогу и образовали длинную пробку, – рассказали пользователи группы Chp_saratov, соцсети Instagram.

Столкновение произошло в районе ФОК «Заводской» не доезжая конечной остановки автобусного маршрута № 6. По свидетельству очевидцев ДТП произошло из-за того, что дорога была не очищена от снега, и автобусам просто не хватило ширины полотна, чтобы избежать столкновения.

Столкновение автобусов.

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