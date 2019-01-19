2019-01-19T16:38:02+03:00
Общество

Валерий Радаев проинспектировал Саратовские рынки

Губернатор приказал очистить подходы к сельскохозяйственным рынкам и ярмаркам
Тимур Гадеев
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Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил работу саратовского рынка «Юбилейный», а также сельско-хозяйственную ярмарку на Театральной площади.

- Валерий Радаев проанализировал организацию торговли и ознакомился с ассортиментом продукции. Товаропроизводители представили губернатору различные продукты питания. Это и мясо и мясные изделия, рыба, хлеб, молочная продукция, растительное масло, тепличные овощи и многое другое. Кроме того, на ярмарке на Театральной площади были выставлены на продажу изделия народных промыслов, – рассказали «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области.

Подводя итоги рейда глава региона сделал несколько замечаний ответственным за работу торговых комплексов чиновникам и руководителям рынков. Особое внимание Валерий Радаев обратил на плохое состояние подходов к рынкам от остановок общественного транспорта. Власти города и руководство рынка «Юбилейный» обязали расчистить площадки и тротуары ведущие к рынкам от снега и наледи.

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