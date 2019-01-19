В Саратове за попытку хищения 12 шоколадок задержан мужчина
По факту попытки грабежа возбуждено уголовно дело
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Полицейские Кировского района задержали 25-летнего мужчину за попытку кражи 12 плиток шоколада.
- Согласно заявлению директора одного из сетевых магазинов, еще 5 декабря прошлого года, неизвестный пытался открыто похить 12 плиток шоколада, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
В ходе оперативных мероприятий 25-летний подозреваемый, ранее судимый был задержан. По факту преступления возбуждено уголовное дело.