В Балашове спасатели вытащили из воды женщину и 9-летнего сына [фото]

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-19T15:13:11+03:00

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Сегодня в Балашове двое спасателей областной службы спасли из реки Хопер женщину и ее 9-летнего сына.

- Сегодня, примерно в обеденное время, женщина с 9-летним сыном отправились искупаться по случаю праздника Крещения Господня. Однако в нескольких сотнях метрах от купели они провалились под лед. Тонущих женщину и ребенка тут же заметили сотрудники областной службы спасения, которые находились неподалеку во время дежурства. Один из них был еще и водолазом. Благодаря четким и быстрым действиям они моментально в течение не более минуты вытащили пострадавших из воды наружу, – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Купель в Балашове

После спасения женщине и ребенку не потребовалась даже помощь скорой медицинской помощи. Несмотря на проявленную смелость и профессионализм, спасатели попросили не называть их фамилий, так как считают, что ничего героического они не сделали. Однако руководитель службы Юрий Юрин обещал, что обязательно наградит двух спасателей каким-нибудь памятным знаком.