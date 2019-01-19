Саратовский рецидивист ограбил автомобиль преподавателя
Сумма ущерба составила 10 000 рублей
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Полицейские Фрунзенского района задержали по подозрению в краже из автомобиля преподавателя, 46-летнего мужчину.
- Согласно заявлению потерпевшего, ночью с 24 на 25 декабря прошедшего года, на улице Рабочая, неизвестные разбили стекло передней правой дверцы и похитили из салона автомобиля видеорегистратор и адаптер. Сумма ущерба составила 10 000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По подозрению в краже задержан 46-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело.