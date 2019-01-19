В Саратове опять встали трамваи [фото]

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-19T14:10:00+03:00

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В Ленинском районе люди опять застыли на остановках в ожидании трамваев № 3. Как выяснилось, причиной многочасового простоя стал обрыв проводов в районе остановки Молодежный проезд.

- Сначала мы с ребенком прождали в течение часа трамвай №3, в районе Крытого рынка, в 11:30, а когда доехали до Молодежного проезда на автобусе, за Третьей Дачной провода до сих пор еще ремонтировали, – рассказала «КП-Саратов» Елена Тараканова, очевидец.

Сейчас движение трамваев №3 до сих пор парализовано.