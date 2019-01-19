В Саратовской области в ночь на Крещение дежурили 1500 полицейских

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-19T13:51:21+03:00

В религиозных торжествах приняли участие свыше 30 000 человек

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На прошедших празднованиях Крещения Господня на различных водоемах и в храмах области дежурили 1500 полицейских.

- За прошедшие сутки состоялось около 150 торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Полицейские вели круглосуточное дежурство совместно

с военнослужащими Росгвардии, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных организаций.

В период праздничных торжеств не было зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка.