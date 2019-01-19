Полицейские Новоузенска доставили продукты в отдаленный поселок на снегоходе

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-19T13:34:48+03:00

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Житель отдаленного поселка Новоузенского района поблагодарил полицейских за экстренную доставку продуктов на снегоходе.

- В полицию Новоузенска обратился житель одного из отдаленных поселений, которое находится в 20 километрах от города. По его словам в такую погоду доехать туда на общественном транспорте практически невозможно. А у людей даже кончились продукты, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Не теряя ни минуты, старший участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Денис Берчев и инспектор по гражданской обороне лейтенант внутренней службы Олег Смагин на снегоходе привезли продукты жителям отдаленного поселения на снегоходе.