Полицейские Новоузенска доставили продукты в отдаленный поселок на снегоходе
Житель отдаленного поселка Новоузенского района поблагодарил полицейских за экстренную доставку продуктов на снегоходе.
- В полицию Новоузенска обратился житель одного из отдаленных поселений, которое находится в 20 километрах от города. По его словам в такую погоду доехать туда на общественном транспорте практически невозможно. А у людей даже кончились продукты, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Не теряя ни минуты, старший участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Денис Берчев и инспектор по гражданской обороне лейтенант внутренней службы Олег Смагин на снегоходе привезли продукты жителям отдаленного поселения на снегоходе.