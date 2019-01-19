В Саратове за кражу золотых колец задержан подозреваемый
Возбуждено уголовное дело
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В поселке Солнечный, за кражу трех золотых колец полицейские задержали подозреваемого мужчину.
- Согласно заявлению от потерпевшей, неизвестный путем свободного доступа в квартиру по улице Электронная, тайно похитил три золотых кольца стоимостью 15 000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По горячим следам был установлен и задержан 27-летний ранее судимый подозреваемый. По факту кражи возбуждено уголовное дело.