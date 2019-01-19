В Балаково за мошенничество с банковской картой задержали рецидивиста
Возбуждено уголовное дело
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В Балаково задержали ранее судимого мужчину за кражу банковской карты.
- Согласно заявлению потерпевшего неизвестный похитил у него банковскую карту, после чего совершил с помощью нее покупку на сумму 5 983 рубля. В ходе оперативных поисков 27-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый был задержан, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.