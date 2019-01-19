2019-01-19T12:48:54+03:00
Происшествия

В отношении бывшего саратовского консультанта минстроя возбудили уголовное дело

Подозреваемый обвиняется в превышении должностных полномочий
Тимур Гадеев
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Следственный отдел по Волжскому району возбудил уголовное дело против бывшего консультанта инспекционного отдела по городу Саратову управления госстройнадзора министерства строительства и ЖКХ Саратовской области за подписание положительного документа приема в эксплуатацию недостроенного дома.

- 2 февраля 2017 года подозреваемый, в ходе выездной проверки 17-этажного жилого дома на улице Крымской Заводского района Саратова, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий. А именно, при несоответствии параметров построенного объекта техническим регламентам и проектной документации, включая отсутствие системы пожарной безопасности и пожаротушения, составил акт проверки без замечаний, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

В результате подписания этого документа, 10 апреля 2017 года администрацией МО «Город Саратов» было выдано разрешение на ввод этого многоквартирного дома.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.

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