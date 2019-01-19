На проспекте Строителей встали троллейбусы 10 маршрута

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-19T12:44:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районее Саратова, на проспекте Строителей столкнулись автомобили ВАЗ и Kia.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла возле остановки Дворец Техстекло в сторону 3-й Дачной.

По словам очевидцев, иномарка догнала отечественное авто при повороте. Машины перегородили полосу движения, что создало пробку. В частности встали троллейбусы 10 маршрута.