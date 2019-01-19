На проспекте Строителей встали троллейбусы 10 маршрута
Дорогу перегородили столкнувшиеся авто
.Фото: Екатерина Семенова
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В Ленинском районее Саратова, на проспекте Строителей столкнулись автомобили ВАЗ и Kia.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла возле остановки Дворец Техстекло в сторону 3-й Дачной.
По словам очевидцев, иномарка догнала отечественное авто при повороте. Машины перегородили полосу движения, что создало пробку. В частности встали троллейбусы 10 маршрута.