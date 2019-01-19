В Хвалынске пенсионерку обокрали телефонные мошенники
По данному факту проводится проверка
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В Хвалынске у 58-летней пенсионерки путем обмана по телефону, мошенники сняли 9 000 рублей.
- Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Женщина сказала, что, так как трудовой стаж пенсионерки превышает 30 лет, ей можно сделать перерасчет. Но для этого необходимо назвать номер своей банковской карты, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
После того как пенсионерка назвала свои данные с ее счета были списаны 9 000 рублей. По данному факту проводится проверка.