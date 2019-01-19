В Саратове задержаны подозреваемые в торговле оружием [фото]

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-19T11:51:21+03:00

Во время обыска в подвале жилого дома найдено самодельное оружие и боеприпасы

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В Саратове федеральные полицейские совместно с коллегами из управления уголовного розыска саратовской области, по подозрению в изготовлении и торговле оружием задержали двоих подозреваемых.

- По предварительным данным, что двое мужчин самостоятельно изготовляли огнестрельное оружие с целью дальнейшего сбыта. Подозреваемые занимались изготовлением пистолетов из комплектующих и загатовок в подвале жилого дома где проживал один из них. При обыске у них изъято три самодельных пистолета, патроны и боеприпасы, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту незаконного изготовления оружия возбуждено уголовное дело.