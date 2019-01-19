2019-01-19T11:33:03+03:00
Происшествия

В Краснокутском районе мужчина избил бывшую сожительницу и ее гостя из ревности

Оба пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы
Тимур Гадеев
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В районную больницу Краснокутского района поступила страшно избитая женщина и ее знакомый мужчина.

- 14 января этого года в райбольницу с переломом затылочной кости и множественными травмами поступила 27-летняя женщина, а также с многочисленными рваными ранами лица, головы и правого предплечья ее 33-летний знакомый, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Как выяснилось, оба пострадавших в тот день находились в доме у женщины. Позже в дом нагрянул бывший 27-летний мужчина, который раньше был сожителем потерпевшей. Очевидно, из ревности мужчина нанес увечья и женщине и ее гостю. Подозреваемый задержан, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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