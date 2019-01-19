2019-01-19T11:09:57+03:00
Происшествия

В Марксовском районе на краже гусей попались два рецидивиста

По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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Вчера полицейские Марксовского района задержали по подозрению в краже гусей двух рецидивистов.

- Согласно заявлению от 39-летней потерпевшей, вчера в Марксе неизвестные открыто похитили с ее двора пару гусей и скрылись. По горячим следам были задержаны двое ранее неоднократно судимых мужчины 41 и 34 лет, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Благодаря оперативности полицейских, гусей рецидивисты съесть не успели. Похищенных птиц вернули владелице. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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